Motorista é atingido por carroceria de caminhão e tem perna fraturada

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

O motorista Nilson Ferreira da Silva, 42 anos, teve a perna fraturada após sofrer um acidente de trabalho com um caminhão na quarta-feira (22) na Estrada Transpantaneira, zona rural de Coxim.

De acordo com informações do Coxim Agora, o motorista estava fazendo um reparo na carroceria de um caminhão quando o cabo que sustentava a estrutura se rompeu, fazendo com dessabasse em cima da perna direita de Nilson, provocando uma fratura no fêmur.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado por testemunhas que seguiam pela estrada e teriam auxiliado Nilton e o levavam de encontro à ambulância.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, pelo SAMU.

