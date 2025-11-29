Motorista é preso após ser flagrado transportando maconha em carreta na BR-040

Um motorista de 31 anos foi preso na madrugada deste sábado (29) em Campo Grande após ser flagrado transportando dezenas de volumes de maconha escondidos em uma carga de borato. Ele dirigia uma carreta que seguia para Minas Gerais quando foi parado em um bloqueio da Polícia Militar na BR-040.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor afirmou inicialmente que havia carregado o caminhão em Corumbá, mas caiu em contradição ao ser questionado sobre datas e locais da viagem. A equipe decidiu vistoriar a carreta e encontrou aproximadamente 48 fardos suspeitos misturados à carga. Ao abrir alguns deles, os policiais constataram que se tratava de maconha. O motorista contou que levaria a droga até Araraquara (SP) e que receberia R$ 40 mil pelo transporte.

O homem recebeu voz de prisão. A carreta, junto da carga lícita e dos entorpecentes, foi apreendida. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o motorista permanece à disposição da Justiça.

Após a pesagem, os 48 fardos totalizaram 1.532,200 kg de maconha e um prejuízo de R$ 3.264.400 milhões ao crime.

