Motorista é socorrido após bater na traseira de carreta durante ultrapassagem em MS

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido depois de sofrer um grave acidente entre carretas na BR-376, saída para Ivinhema, próximo a Nova Andradina, durante esta quarta-feira (14).

Conforme as informações do site Nova News, ele era condutor de uma das carretas. Testemunhas contaram que elas seguiam no mesmo sentido, carregadas com soja, quando os condutores tentaram fazer uma ultrapassagem.

Ao entrar na contramão, o motorista do primeiro veículo acabou freando bruscamente, fazendo a outra bater de maneira violenta na sua traseira. O impacto ocorreu na contramão da rodovia e foi tão forte que a cabine da Scania ficou completamente destruída.

O motorista, embora ferido, estava consciente e orientado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina.

O condutor da carreta da frente não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. O trânsito ficou lento durante o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também