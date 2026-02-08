Menu
Polícia

Motorista embriagado é preso após causar acidente grave e fugir sem prestar socorro

Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima

08 fevereiro 2026 - 14h11Brenda Assis

Um acidente grave registrado na noite de sábado (7) mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar no Jardim Ibirapuera, em Ponta Porã. A colisão frontal deixou um motociclista gravemente ferido e terminou com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante.

Segundo a ocorrência, a batida aconteceu na Avenida Belmiro de Albuquerque, quando o condutor de um veículo utilitário realizou uma conversão à esquerda e atingiu uma motoneta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado com urgência para a ala vermelha do Hospital Regional.

Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Militar iniciou buscas e localizou o suspeito em casa. No endereço, os policiais precisaram intervir para conter familiares do motociclista, que estavam exaltados e cercavam a residência.

De acordo com a polícia, o condutor apresentava sinais de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 1,09 miligrama de álcool por litro de ar expelido — índice considerado crime de trânsito pela legislação brasileira.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil. Ele deve responder por embriaguez ao volante, omissão de socorro e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Além disso, foram aplicadas as penalidades administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

