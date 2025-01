Motorista envolvida em acidente com morte na BR-060 estava contrabandeando

Patrícia Alves Dias, de 35 anos, que dirigia um Fiat Uno, envolvida num acidente de trânsito que terminou na morte de Cristialine Marucy da Silva, de 42 anos, na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, estava contrabandeando.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher estava com vários maços de cigarros, bebidas e até alho escondidos no veículo, que foram encontrados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Os produtos foram recolhidos e serão analisados posteriormente. Ela, que se acidentou, foi socorrida com hemorragia e uma fratura no nariz, sendo levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande.

Cristialine estava como passageira de um Volkswagen Gol, conduzido pela filha Maria Eduarda Silva Almeida, de 19 anos. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto a jovem foi socorrida e encaminhada para o hospital de Sidrolândia.

Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e as causas estão sendo apuradas pelas autoridades.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

