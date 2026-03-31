Motorista foge após atropelar motociclista na Avenida Ministro João Arinos

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na noite desta segunda-feira (30), na Avenida Ministro João Arinos, região do Bairro Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava com uma motocicleta Honda Fan 160 quando foi atingida na traseira por um veículo Volkswagen Gol branco, modelo G3 ou G4.

Após a colisão, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local em direção ao Bairro Jardim Noroeste. A vítima relatou que não conseguiu identificar a placa do carro.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a unidade de saúde do Bairro Tiradentes, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

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