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Motorista foge após atropelar motociclista na Avenida Ministro João Arinos

A vítima foi socorrida e encaminhada para o CRS Tiradentes, onde passou por atendimento médico

31 março 2026 - 15h41Brenda Assis
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Jônatas Bis)

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na noite desta segunda-feira (30), na Avenida Ministro João Arinos, região do Bairro Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava com uma motocicleta Honda Fan 160 quando foi atingida na traseira por um veículo Volkswagen Gol branco, modelo G3 ou G4.

Após a colisão, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local em direção ao Bairro Jardim Noroeste. A vítima relatou que não conseguiu identificar a placa do carro.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a unidade de saúde do Bairro Tiradentes, onde recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

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