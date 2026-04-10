Motorista morre e esposa e filho ficam feridos após colisão com carreta em Dourados

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta canavieira na noite de quinta-feira (9), na rodovia que liga Indápolis ao distrito de Lagoa Bonita, em Dourados.

Segundo as informações iniciais, Josimar do Santos Conceição seguia em um veículo Gol acompanhado da esposa e do filho, quando, a cerca de 45 quilômetros de Dourados, uma carreta que saía de uma estrada vicinal entrou na pista e acabou atingindo o carro.

Com o impacto, Josimar morreu ainda no local. A esposa e o filho ficaram feridos e foram socorridos.

A dinâmica do acidente será apurada pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias da colisão.

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