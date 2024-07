Motorista que morreu ao bater de frente com carreta na MS-379 tinha 66 anos

Foi identificado como José Aparecido da Silva, de 66 anos, o motorista que morreu durante uma colisão frontal entre uma picape e uma carreta, ocorrido durante a o começo da tarde desta quarta-feira (24), na MS-379, entre Dourados e Laguna Carapã.

Conforme o site Ligado na Notícia, o motorista teria invadido a pista contrária do nada, colidindo contra uma carreta bitrem, que estava carregada com grãos.

Saiba Mais Polícia Colisão frontal entre carreta e carro deixa uma pessoa morta na MS-379

O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, porém, o José já estava sem vida quando as equipes chegaram. Ele ficou preso às ferragens do veículo, que ficou com a frente completamente destruída.

Além do socorro, equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) estiveram no local, junto com a Perícia Técnica e a Polícia Civil, atendendo a ocorrência.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Colisão frontal entre carreta e carro deixa uma pessoa morta na MS-379

Deixe seu Comentário

Leia Também