Colisão frontal entre carreta e carro deixa uma pessoa morta na MS-379

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu durante um grave acidente na MS-379, entre Dourados e Laguna Carapã, na tarde desta quarta-feira (24).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo jornalista Sidney Bronca, o acidente foi uma colisão frontal entre uma Fiat Strada e uma carreta bitrem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local do acidente, junto com a PMR (Polícia Militar Rodoviária).

A vítima está presa às ferragens, sendo que neste momento é aguardada a Perícia Técnica e a Polícia Civil, para fazer as investigações a respeito do caso e esclarecer a dinâmica correta do acidente.

