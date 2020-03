É TRETA - Motorista relata medo após falsa acusação de passageira em rede social

Não é incomum o ato de passageiros de aplicativo de caronas pagas solicitarem viagens para que o motorista leve algum produto para outra pessoa, quase que um frete, mas o que era pra ser apenas mais um entrega comum se tornou uma dor de cabeça para o motorista de aplicativos, Lucas Silvano, após aceitar transportar um saco de ração.

Lucas procurou o JD1 Notícias para relatar calunias e xingamentos que vem sofrendo nas redes sociais após postagens feitas por Soraia Araujo, onde ela afirma ter sido roubada pelo motorista.

Na postagem, Soraia afirma ter solicitado uma corrida a Lucas, para ele entregar um saco de ração em um endereço próximo, algo que nunca aconteceu, pois segundo a postagem (foto abaixo) o motorista teria terminado a corrida e o saco não chegou ao destino.

Em entrevista ao JD1, Lucas confirma ter aceitado uma corrida para entregar um saco de ração, ele relata que ao chegar no local foi atendido por um rapaz, dizendo que a entrega seria para sua mãe, mas que ficaria com o saco, com a entrega realizada Lucas terminou a corrida e foi embora no local.

O motorista revelou ter descoberto a postagem após um amigo o avisar que o estavam caluniando na internet. Ao abrir seu Facebook, Lucas se deparou com diversas mensagens o xingando e caluniando, visto que a postagem já estava com 53 comentários e mais de 78 compartilhamentos.

De acordo com o relato de Lucas, assim que viu a postagem ele fez um comentário com sua versão da história e logo depois obteve uma resposta de Soraia dizendo que havia se equivocado.





Mesmo após se desculpar e apagar as postagens, Lucas relata que teve sua imagem manchada e ainda recebe mensagens caluniosas na rede social, confessando estar com medo.

“Eu dependo disso para sustentar minha família, tenho duas filhas, estou com medo de estar recebendo ameaças de calúnias de roubo”, disse o motorista ao explicar como se sentia.

A reportagem entrou em contato com Soraia Araujo para sabermos o motivo do equívoco ao ter exposto a imagem de Lucas na internet, mas até o momento não obtivemos uma resposta.

Lucas explicou, que apesar de Soraia ter pedido perdão pela postagem, ele irá fazem um registro policial de calúnia contra a autora das postagens.

