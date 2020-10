Motorista sem CNH e embriagado, mata policial em acidente e tenta fugir

Luciano Abel de Carvalho, de 29 anos, soldado da Polícia Militar, morreu na manhã desta segunda-feira (19), em um acidente de trânsito na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande. O motorista do carro de 37 anos estava bêbado, tentou fugir, mas acabou preso.

O acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta segunda (19), segundo informações policiais, a vítima estava seguindo com sua motocicleta pela rua Centauria para entrar na Avenida Ministro João Arinos e o motorista qe estava no carro Cobalt, de cor branca, estava vindo na avenida, o motocicleta tentou atravessar mas não deu tempo e houve a colisão. Com o impacto, o corpo do militar foi parar no canteiro central.

O militar morreu no local. O motorista tentou fugir a pé depois de abandonar o veículo no meio da avenida, mas foi encontrado perto da Cepol e preso. O motorista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estava embriagado, sendo que o teste do etilômetro deu como resultado 0,79 mg/l.

Nota de pesar: SD PM Luciano

É com pesar que ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO DO SUL, AME-MS informa o falecimento do SD PM LUCIANO ABEL DE CARVALHO NUNES.

O militar faleceu em um acidente, na Avenida Ministro João Arinos, na madrugada desta segunda (19).

Soldado PM Luciano, de 29 anos, ingressou nas fileiras em 2014, trabalhou em diversas unidades da corporação e atualmente estava lotado no Batalhão de Guarda e Escolta.

A Diretoria da AME-MS, irmanada a todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares de MS, lamenta o fato ocorrido e roga a Deus para que dê forças aos familiares neste momento de perda e consternação

