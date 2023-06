Motorista, vítima de acidente na BR-060, tinha 45 anos e seguia para o trabalho

Foi identificado como Evaldo Mesquita Frazão, de 45 anos, o motorista que faleceu em um grave acidente na rodovia Dr. Ricardo Trad, conhecido como BR-060, entre Campo Grande e Rochedinho, com direção para a saída de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (29).

Ele se envolveu em uma colisão com um caminhão boiadeiro. A vítima estava seguindo para seu trabalho em uma empresa de concreto na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Evaldo conduzia um Renault Kwid no sentido Rochedinho para Campo Grande, quando teria invadido a pista contrária da rodovia, onde estava o caminhão boiadeiro, que não teve tempo de desviar.

O caminhão chegou a cair na margens da rodovia, semelhante a um barranco, e ficou com a parte da frente danificada.

O condutor ficou no local dos fatos, prestando apoio a vítima, que não resistiu após ficar preso nas ferragens do veículo de passeio.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

