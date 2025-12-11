MS se torna referência nacional utilizando genética forense nas investigações

Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional nas investigações com auxílio da genética forense, onde ajudou a Polícia Científica a emitir, neste ano, cerca de 1,1 mil laudos que contribuíram para elucidação de crimes graves e exclusão de inocentes em investigações criminais.

O Estado também ultrapassou 5,4 mil perfis genéticos inseridos na RIBPG (Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos), posicionando-se entre os mais consistentes do país na utilização dessa ferramenta.

Os exames são realizados pelo IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses), órgão da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, que atua com procedimentos padronizados, rastreabilidade total das amostras e auditorias periódicas. As rotinas seguem as diretrizes da própria RIBPG e as recomendações do SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods), grupo internacional que estabelece parâmetros técnicos para laboratórios de DNA.

O laboratório passa por avaliações constantes. Além das auditorias internas anuais, a unidade é submetida a auditorias externas do Ministério da Justiça e participa dos testes de proficiência do GITAD (Grupo Ibero-Americano de Trabalho em DNA), nos quais vem alcançando 100% de aproveitamento.

A Polícia Científica promove capacitações regulares voltadas à coleta e preservação adequada de vestígios biológicos, envolvendo peritos criminais, médicos-legistas e profissionais das forças de segurança.

O Governo do Estado deu um passo inédito na modernização da perícia oficial ao emitir a ordem de serviço para a construção do CEPPCi (Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica). Com investimento superior a R$ 12 milhões, o projeto é considerado um dos mais ambiciosos do país no setor e representa uma mudança estrutural para a produção de conhecimento, inovação e qualificação técnica em genética forense e outras áreas periciais.

A nova estrutura vai reunir laboratórios de pesquisa aplicada, espaços de capacitação, ambientes modernos para validação de métodos e áreas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico. A iniciativa coloca Mato Grosso do Sul em posição pioneira entre os estados brasileiros, ao integrar ciência, inovação e segurança pública em um único complexo especializado.

Com resultados consistentes, processos auditados e investimento estruturante, a genética forense de Mato Grosso do Sul, por meio da Polícia Científica, segue como referência nacional e confirma o compromisso do Estado com a modernização, a inovação e a segurança pública baseada em evidências.

