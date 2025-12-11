Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

MS se torna referência nacional utilizando genética forense nas investigações

Foram emitidos cerca de 1,1 mil laudos para elucidação de crimes graves e exclusão de inocentes de investigações

11 dezembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Método tem ajudado nas investigaçõesMétodo tem ajudado nas investigações   (Comunicação PCi-MS)

Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional nas investigações com auxílio da genética forense, onde ajudou a Polícia Científica a emitir, neste ano, cerca de 1,1 mil laudos que contribuíram para elucidação de crimes graves e exclusão de inocentes em investigações criminais.

O Estado também ultrapassou 5,4 mil perfis genéticos inseridos na RIBPG (Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos), posicionando-se entre os mais consistentes do país na utilização dessa ferramenta.

Os exames são realizados pelo IALF (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses), órgão da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, que atua com procedimentos padronizados, rastreabilidade total das amostras e auditorias periódicas. As rotinas seguem as diretrizes da própria RIBPG e as recomendações do SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods), grupo internacional que estabelece parâmetros técnicos para laboratórios de DNA.

O laboratório passa por avaliações constantes. Além das auditorias internas anuais, a unidade é submetida a auditorias externas do Ministério da Justiça e participa dos testes de proficiência do GITAD (Grupo Ibero-Americano de Trabalho em DNA), nos quais vem alcançando 100% de aproveitamento.

A Polícia Científica promove capacitações regulares voltadas à coleta e preservação adequada de vestígios biológicos, envolvendo peritos criminais, médicos-legistas e profissionais das forças de segurança.

O Governo do Estado deu um passo inédito na modernização da perícia oficial ao emitir a ordem de serviço para a construção do CEPPCi (Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica). Com investimento superior a R$ 12 milhões, o projeto é considerado um dos mais ambiciosos do país no setor e representa uma mudança estrutural para a produção de conhecimento, inovação e qualificação técnica em genética forense e outras áreas periciais.

A nova estrutura vai reunir laboratórios de pesquisa aplicada, espaços de capacitação, ambientes modernos para validação de métodos e áreas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico. A iniciativa coloca Mato Grosso do Sul em posição pioneira entre os estados brasileiros, ao integrar ciência, inovação e segurança pública em um único complexo especializado.

Com resultados consistentes, processos auditados e investimento estruturante, a genética forense de Mato Grosso do Sul, por meio da Polícia Científica, segue como referência nacional e confirma o compromisso do Estado com a modernização, a inovação e a segurança pública baseada em evidências.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Produtos foram apreendidos durante a operação
Polícia
Servidora é afastada por ajudar em desvio de mercadorias da Alfândega em Ponta Porã
Polícia Militar atendeu o caso
Polícia
Entregador é atacado a vassouradas por jovem em São Gabriel do Oeste
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
TJ nega liberdade a policial penal aposentado que se diz pastor e atuava com o PCC
Cliente recusa tapete e acaba atacado por vendedor ambulante no Aero Rancho
Polícia
Cliente recusa tapete e acaba atacado por vendedor ambulante no Aero Rancho
Momento da execução na Moreninha -
Justiça
Justiça mantém júri popular para rapaz que matou traficante a tiros no bairro Moreninha
Suspeito de atacar ex-companheira com facão é preso um dia após agressão em Fátima do Sul
Polícia
Suspeito de atacar ex-companheira com facão é preso um dia após agressão em Fátima do Sul
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
'Médica de merda': Embriagado, homem xinga profissional em UPA de Campo Grande
VÍDEO: Duas pessoas ficam feridas após colisão de bicicletas em Jardim
Polícia
VÍDEO: Duas pessoas ficam feridas após colisão de bicicletas em Jardim
Mercadorias foram apreendidas
Polícia
Mercadorias contrabandeadas de R$ 104 mil são apreendidas em Maracaju
Homem é preso após polícia encontrar armas e munições durante buscas em Nova Andradina
Polícia
Homem é preso após polícia encontrar armas e munições durante buscas em Nova Andradina

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica