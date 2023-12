'Muito sangue': Gilka foi morta com pelo menos 8 facadas na Moreninha

Gilka Simone Nunes, de 47 anos, foi mais uma vítima de feminicídio em Campo Grande. Ela foi atacada com pelo menos oito facadas mortais ocasionadas pelo seu companheiro, identificado apenas como Daniel, até o momento.

O caso aconteceu na região da Moreninha III. A mulher recebeu um golpe de faca no tórax e o restante atingiu a região de seu pescoço, sem chance de sobrevivência ou até mesmo receber atendimento médico.

A informação foi apurada pelo JD1 Notícias com pessoas que trabalharam no local do crime. Outro detalhe foi a grande quantidade de sangue encontrada na casa, que começa já pelo portão de entrada.

Familiares, por exemplo, ficaram consternados com a cena que viram dentro da casa. "Está terrível lá dentro. Nossa senhora. Muito sangue", disse um familiar. A irmã de Gilka estava desolada e sem acreditar no caso.

Mas o sangue encontrado na casa também seria de Daniel, já que o casal entrou em luta corporal e ele saiu bastante ferido, conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que fez a prisão do acusado.

Ele foi encontrado vagando na BR-163, nas imediações do Posto Platinão pela CCR MSVia, que desconfiou dos ferimentos, mas assim que prestou os primeiros atendimentos, acionou os agentes rodoviários federais.

Após uma breve conversa, Daniel cedeu as informações completas: briga com a esposa, esfaqueamento e o endereço da residência, onde Gilka foi encontrada sem vida pelos policiais.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) esteve pelo local, assim como a Polícia Científica e a Polícia Militar, que ajudou no isolamento da área para os trabalhos de praxe.

