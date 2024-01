Mulher ameaça 'acabar com a vida' do ex e é presa duas vezes em Corumbá

Sem aceitar a separação, uma mulher de 26 anos foi presa duas vezes em pouco menos de quatro horas, nesta quinta-feira (18), acusada de ameaçar e de ter incendiado a casa do ex-companheiro, da mesma idade, em Corumbá. Eles moraram juntos por aproximadamente oito meses.

Conforme o Diário Corumbaense, a primeira detenção ocorreu às 2h25, próximo a uma escola municipal, localizada na parte alta de Corumbá. Pouco antes, armada com duas facas, a mulher teria ido até a casa do ex, no Loteamento Pantanal, e ameaçado acabar com a vida dele. Após ser abordada pela equipe policial, ela foi encaminhada para a delegacia, com a vítima.

Solta, horas depois, já por volta das 6h08, ela retornou à casa do ex e ateou fogo na residência e fugiu em seguida.

Equipes policiais localizaram a suspeita próximo a um posto de combustíveis na Rua Cyríaco de Toledo, parte alta de Corumbá. Ela foi presa em flagrante e levada de novo para a delegacia.

