Mulher ameaça explodir a casa do ex durante briga em Dourados

Um homem, de 24 anos, foi ameaçado pela ex-namorada, de 29 anos, durante a manhã desta terça-feira (18), no Bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ameaça. Ao chegar no endereço indicado, a vítima contou que chegou em casa por volta das 4h da madrugada, onde encontrou a ex, já dentro do imóvel.

Ao ver o homem, a suspeita pegou uma faca e passou a ameaçá-lo de morte. Ainda durante as ameaças, a mulher disse ter aberto o gás do fogão e pegou um isqueiro, para atear fogo no imóvel.

Ainda no local, a autora negou as acusações, alegando ter chego na residência durante o dia pois os móveis são dela e queria pegar de volta, apenas o que lhe pertencia. Diante da situação os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Na delegacia, a vítima disse ter vivido um relacionamento conturbado com a autora por cerca de um mês. O caso foi registrado como ameaça e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também