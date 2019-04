Mulher apanha com chineladas e pedaços de cano

Um homem, de 38 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (24) em Dourados, após agredir a esposa com chineladas e um pedaço de cano. O caso ocorreu Residencial Guaviral.

Conforme informações do Dourados News, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada pela vítima por volta das 9h. Ela alegou que estava sendo agredida pelo esposo.

No local ela chorava muito e relatou ter sofrido agressões com chineladas nas costas e com um pedaço de cano nas pernas. Ela ainda disse, que uma das chineladas atingiu o rosto de uma das crianças que estava em seu colo.

Diante da situação o autor foi preso em flagrante pela equipe da GM que o conduziu a Delegacia da Mulher para os procedimentos legais.

