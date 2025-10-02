Menu
Polícia

Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida

Gisele da Silva estava dentro do imóvel completamente queimada, enquanto Anderson Cylis foi achado dentro de uma caminhonete, também carbonizado

02 outubro 2025 - 22h37Brenda Assis e Vinícius Santos    atualizado em 02/10/2025 às 23h02
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje Gisele e Anderson morreram na noite de hoje   (Reprodução/Redes sociais )

A mulher que foi assassinada e carbonizada pelo companheiro foi identificada como Gisele da Silva, de 40 anos. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (2), na Rua Rio Pardo, localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O suspeito do crime, Anderson Cylis Saochine Rezende, de 49 anos, foi achado morto após tirar a própria vida em uma caminhonete dentro da casa. 

Conforme o apurado pela reportagem, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, devido o incêndio causado por Anderson. Aí todo, foram usados 300 mil litros de água para conter as chamas. 

No no chão do imóvel foram encontradas marcas de sangue, como se um corpo tivesse sido arrastado da área externa para dentro do imóvel. Por conta disso, a suspeita inicial é que o homem matou a mulher a facadas do lado de fora.

Posteriormente, a arrastou para dentro da casa e ateou fogo no corpo dela. Enquanto ela era consumida pelas chamas, ele entrou dentro de uma caminhonete, que estava estacionada na varanda e colocou fogo no próprio corpo.

Diante da situação, o veículo explodiu fazendo as chamas se alastrarem, causando danos graves no imóvel como a queda do telhado.

Ainda segundo a apuração inicial, os dois estariam em processo de separação, sendo que hoje tiveram uma briga durante o dia. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o caso, quando acharam o corpo do homem dentro de uma caminhonete, já carbonizado. O da mulher estava dentro do imóvel, completamente queimado.

A área foi isolada pelas equipes da Polícia Militar, para que as equipes da Polícia Civil, por intermédio da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e da Perícia Técnica realizassem os levantamentos necessários na cena do crime.

Na residência as autoridades encontraram uma faca, que estaria com marcas de sangue. Apensar as investigações poderão confirmar a hipótese do feminicídio.

