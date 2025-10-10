Mulher assassinada em Paranaíba estava com o marido há 5 meses e já tinha sido vítima de violência

A mulher assassinada pelo marido com uma faca no peito foi identificada como Erivelte Barbosa Lima de Souza, de 48 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e faleceu na Santa Casa da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, Adeilton José da Silva Santos, de 30 anos, passou o dia bebendo com a companheira na casa de amigos. Ao voltar para sua residência, ele e Erivelte tiveram uma briga.

Em determinado momento, o suspeito pegou uma faca e golpeou a vítima no peito. Em desespero, ele saiu pedindo ajuda aos vizinhos e encaminhou a mulher até a Santa Casa da cidade. Porém, ela não resistiu e faleceu.

Adeilton foi preso nas intermediações da unidade de saúde, com a roupa completamente ensanguentada. Ao ser questionado, ele disse que ‘não sabia porque tinha feito aquilo’.

Os policiais entraram em contato com os filhos da vítima que não moram em Mato Grosso do Sul. A jovem então detalhou que o casal estava junto há 5 meses, mas que a família ainda não conhecia o suspeito. Além disso, já teriam ouvido da mãe que ela havia sido vítima de violência verbal e física por parte do homem, que geralmente eram motivadas por crises de ciúmes.

Apesar de saber que estava sendo vítima de violência, ela nunca registrou um boletim de ocorrência contra o marido.

O caso foi registrado como feminicídio e será investigado.

