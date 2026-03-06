Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS

Saiba Mais PolÃ­cia Militar dos Bombeiros ataca esposa com marteladas e a deixa em estado grave em MS

Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, atacada com golpes de martelo desferidos pelo próprio marido, Elianderson Duarte, militar do Corpo de Bombeiros em Ponta Porã, apresentou piora no quadro de saúde e segue em estado grave no Hospital da Vida, em Dourados, para onde foi transferida.

O caso aconteceu na última terça-feira, dia 3, e ela foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Regional, onde foi estabilizada e posteriormente transferida. Médicos já passam a discutir com a família sobre os próximos passos.

Segundo o site Ponta Porã News, a vítima sofreu um traumatismo craniano e nos últimos dias, o quadro tem piorado consideravelmente. Não está descartada a possibilidade de abertura do protocolo de morte encefálica.

Os filhos do casal também foram atacados durante as agressões. O caso aconteceu na Vila Renô e vizinhos escutaram a confusão e tentaram impedir a saída do suspeito.

Porém, ele só foi contido com o auxílio da Polícia Militar, que conseguiu prendê-lo. Ainda não há informações a respeito do motivo para o militar do Corpo de Bombeiros atacar a esposa.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e as crianças estão recebendo apoio de profissionais da área da psicologia, devido ao abalo emocional diante das agressões sofridas.

