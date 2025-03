Mulher briga com o marido, pega moto e causa acidente com as filhas na garupa em MS

Uma mulher, de 32 anos, acabou sendo presa durante a noite de terça-feira (11), após pilotar embriagada e cair de moto com as filhas pequenas na garupa. O caso aconteceu no bairro São Pedro, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que a mulher havia caído de moto em uma colisão com um carro.

Ela transportava as duas filhas na motocicleta e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ainda segundo o site, a mulher havia acabado de sair de casa após uma discussão com o marido, um homem de 39 anos.

Durante a briga, ele a teria agredido, e ela reagiu desferindo golpes de faca na mão esquerda do companheiro.

A mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal e por conduzir veículo sob efeito de álcool.

