Polícia

Mulher com sequelas de AVC é resgatada de cárcere privado em Campo Grande

O caso foi denunciado por um familiar da vítima; suspeito foi preso em flagrante

17 fevereiro 2026 - 09h11Brenda Assis
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (16) suspeito de manter a esposa, de 48 anos, em cárcere privado e sob ameaças de morte, em Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Segundo a Polícia Civil, o caso chegou às autoridades após um familiar procurar a delegacia de Jardim relatando que a mulher estaria sendo mantida em isolamento dentro de uma casa no bairro Jardim Monumento, em Campo Grande.

Com base na denúncia, investigadores foram até o endereço e encontraram o casal. Conforme a polícia, a vítima possui sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), com limitações físicas, de fala e de locomoção.

Em depoimento reservado, a mulher afirmou que o marido mantinha o portão da residência trancado para impedir que ela saísse. Ela também relatou agressões físicas e disse que era ameaçada de morte sempre que demonstrava intenção de deixar o imóvel ou buscar ajuda.

Ainda de acordo com a polícia, o isolamento imposto pelo suspeito dificultava que a vítima denunciasse a situação. No momento do resgate, ela demonstrou alívio com a chegada da equipe.

O homem foi levado à delegacia e deve responder por cárcere privado, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. O caso segue em investigação.

