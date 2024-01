Mulher 'desce o cacete' nas filhas e no genro durante festa de família

Uma mulher foi presa depois de bater nas filhas e no genro durante a madrugada de domingo (31), no Bairro Santa Rosa, em Bataguassu. A confusão aconteceu durante uma reunião de família.

De acordo com as informações iniciais, o grupo estava conversando quando começou uma discussão. Na sequência, a mulher teria partido para cima das filhas desferindo tapas e socos. Para conter as agressões, a irmã da vítima tentou segurar a mãe, mas acabou apanhando também.

Vendo a confusão, o marido de uma das meninas tentou conter a sogra, no entanto foi agredido e arremessado ao chão. A mulher fugiu assim que as agressões pararam. Segundo o site Cenário MS, a Polícia Militar foi acionada, encontrando as vítimas com ferimentos pelo corpo.

O genro da autora tinha escoriações no lado direito do corpo, informou que não pretende levar o caso à Justiça. Já a filha, de 22 anos, contou que vai representar contra a mãe.

A PM realizou diligências pela região, encontrando e prendendo a autora, com visíveis sinais de embriaguez, na região do Bairro Jardim Solito.

A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. Ela deve responder pelos crimes de lesão corporal dolosa e vias de fato.

