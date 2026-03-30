Mulher é agredida e estrangulada pelo companheiro em Naviraí

Uma mulher de 23 anos foi socorrida com ferimentos pelo corpo e suspeita de fratura no nariz após ser agredida pelo companheiro, de 30 anos, na madrugada deste domingo (29), em Naviraí.

Segundo a Polícia Militar, o homem usava tornozeleira eletrônica no momento da ocorrência. A vítima relatou que as agressões começaram por volta das 3h, quando passou a ser atingida com socos, tapas e sofreu tentativas de estrangulamento.

De acordo com o relato, a jovem, que é mãe de um bebê de dois meses, tentou fugir da casa onde estava, mas foi alcançada pelo suspeito ao correr para um terreno baldio. Ela afirma que foi arrastada de volta e voltou a ser agredida.

Ainda conforme a polícia, a mulher permaneceu dentro do imóvel até a chegada da equipe, quando foi socorrida.

A vítima apresentava lesões no antebraço direito, pescoço, rosto e na região do nariz, com suspeita de fratura. Ela foi encaminhada ao hospital do município, onde permanece sob atendimento médico.

O homem foi contido, algemado e levado para a delegacia. O caso foi registrado como violência doméstica e cárcere privado e será investigado.

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