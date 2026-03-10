Mulher Ã© encontrada morta em kitnet do Guanandi

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta por um vizinho durante a noite de segunda-feira (9), no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, se tratando de uma vilinha de casas. No local, um vizinho da vítima detalhou que a porta do imóvel dela estava aberta.

Preocupado, já que não via a mulher desde a noite de domingo (8), ele resolveu entrar para saber se estava tudo bem. Durante as buscas, encontrou a vítima caída no banheiro, sem sinais vitais.

Ele chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito da mulher. A filha da vítima compareceu ao local, detalhando que a mãe era tabagista e etilista.

Além disso, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo isolamento da área e os trabalhos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

