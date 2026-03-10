Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

Mulher Ã© encontrada morta em kitnet do Guanandi

Ela morava sozinha no imÃ³vel e foi achada por um vizinho

10 marÃ§o 2026 - 16h42Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 45 anos foi encontrada morta por um vizinho durante a noite de segunda-feira (9), no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, se tratando de uma vilinha de casas. No local, um vizinho da vítima detalhou que a porta do imóvel dela estava aberta.

Preocupado, já que não via a mulher desde a noite de domingo (8), ele resolveu entrar para saber se estava tudo bem. Durante as buscas, encontrou a vítima caída no banheiro, sem sinais vitais.

Ele chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito da mulher. A filha da vítima compareceu ao local, detalhando que a mãe era tabagista e etilista.

Além disso, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas, fazendo isolamento da área e os trabalhos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande
PolÃ­cia
Idosa passa mal em velÃ³rio e morre horas depois em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© agredido a tijoladas no Centro de Campo Grande
Idosa é agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
PolÃ­cia
Idosa Ã© agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
O caso aconteceu em uma aldeia da cidade
PolÃ­cia
Ex-companheiro confessa ter ateado fogo em casa que matou mulher em Paranhos
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -
PolÃ­cia
Homem que sequestrou e bateu em mulher Ã© preso em Campo Grande
PM atua em 39 municípios com o Promuse
PolÃ­cia
PMMS realizou mais de 20 mil fiscalizaÃ§Ãµes de medidas protetivas em 2025
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem esfaqueia sobrinho durante briga em Dourados
Necrópsia virtual: Mato Grosso do Sul cria contraste próprio para tomografia forense
PolÃ­cia
NecrÃ³psia virtual: Mato Grosso do Sul cria contraste prÃ³prio para tomografia forense
Motorista morreu após ser atropelado possivelmente por um caminhão
PolÃ­cia
Contrabandista capota o carro, Ã© ejetado e morre atropelado na BR-163, em Douradina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado