Polícia

Mulher é enforcada durante briga por conta de energia em Campo Grande

O suspeito acabou sendo preso em flagrante e levado para delegacia

27 dezembro 2025 - 09h31Brenda Assis

Uma mulher de 45 anos denunciou ter sido agredida durante uma discussão na tarde desta sexta-feira (26), em uma residência localizada na Rua Tóquio, no bairro Vila Palmira, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima relatar que a confusão começou por causa de uma conta de energia elétrica. Segundo ela, ao entregar a fatura ao morador, de 58 anos, ele afirmou que o pagamento não era de sua responsabilidade.

Ainda conforme o relato, a proprietária do imóvel teria dito anteriormente que a conta pertencia ao homem. Em meio à discussão, o autor teria mandado a idosa “calar a boca”. A vítima então pediu que ele a respeitasse, momento em que foi enforcada, sofrendo lesões no pescoço.

A agressão teria sido presenciada pelo marido da mulher, que interveio e conseguiu separar as partes. Quando a polícia chegou ao local, constatou dois arranhões no lado esquerdo do pescoço dela. O autor não apresentava lesões aparentes.

Em depoimento, ele afirmou que havia ingerido pequena quantidade de bebida alcoólica, mas negou ter cometido a agressão. Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e vias de fato.

