Mulher é enforcada, tem nariz quebrado pelo marido e é socorrida inconsciente na Capital

Mulher, de 35 anos, foi socorrida inconsciente após ser enforcada e agredida pelo próprio companheiro, de 34 anos, depois de uma discussão, no final da noite deste domingo, dia 15, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

O homem, inclusive, tentou dar uma versão errada dos fatos, tentando ludibriar os policiais que atenderam a ocorrência. Contudo, até a filha do casal, que presenciou os fatos, contou a versão das agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu após a mulher flagrar conversas entre o marido e a sogra envolvendo dinheiro do casal. Ela decidiu questionar a situação e ambos passaram a discutir.

Em determinado momento, ela desferiu um tapa no celular do companheiro, que partiu para cima dela e tentou enforcá-la. Ele também desferiu um soco no rosto da esposa que "apagou" com a agressão.

Ela foi socorrida até um hospital particular, tendo constatado as lesões por enforcamento e fratura no nariz. A Polícia Militar esteve no local e conversou com a mulher, que contou a versão, corroborada pela filha, que presenciou as agressões.

O homem tentou justificar que a companheira foi dar um chute nele e caiu, batendo a cabeça em um berço. Ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

