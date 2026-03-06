Menu
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex durante conversa em Ivinhema

A vÃ­tima pediu socorro Ã  irmÃ£, que a atendeu e encaminhou para um hospital da regiÃ£o

06 março 2026 - 14h24
Delegacia de Polícia Civil de IvinhemaDelegacia de PolÃ­cia Civil de Ivinhema   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Uma mulher de 36 anos foi agredida e esfaqueada pelo ex-marido na madrugada desta sexta-feira (6), em Ivinhema.

De acordo com as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a equipe da Polícia Militar foi acionada depois que a mulher deu entrada no Hospital Municipal da cidade.

A irmã dela contou aos policiais que estava em casa quando a mulher chegou procurando ajuda após o ataque. Por conta do sangramento ativo, elas correram para o hospital.

Ainda segundo o site, a vítima explicou que estava em uma conveniência quando foi abordada pelo ex-marido, de 40 anos. Segundo o relato, ele pediu que ela entrasse em seu carro para conversarem e tentarem uma reconciliação.

Por conta da situação, a mulher aceitou entrar no veículo e os dois seguiram até as proximidades do cruzamento da Avenida Uruguai com a Rua 11, no bairro Triguinã. No local, conforme o depoimento, o homem parou o carro e começou a agredi-la com socos no rosto e no corpo, causando diversas lesões, incluindo um ferimento no olho direito.

Consta em seu relato que o ex-marido pegou uma faca que estava dentro do carro e tentou atacá-la. Nesse momento, ela conseguiu abrir a porta do veículo e pedir socorro. Um homem que passava pela rua ajudou a vítima.

Após a fuga da mulher, o suspeito teria deixado o local dizendo que iria buscar uma arma.

Minutos depois, uma outra mulher chegou ao local. Conforme o relato da vítima à polícia, essa mulher ateou fogo no banco do carro. Enquanto tentava apagar o princípio de incêndio, a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca no ombro esquerdo.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu ir até a casa do irmão, de onde foi levada ao hospital.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. Após receber atendimento médico, a vítima foi encaminhada à delegacia para registrar a ocorrência.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

