Mulher é espancada, ameaçada e mantida em cárcere privado pelo marido na Capital

Uma jovem, de 24 anos, foi resgatada pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) após ser encontrada em desespero no meio da rua. O caso aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (26), no Bairro Jardim das Nações, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram a vítima bastante nervosa e com muito medo.

Ela contou para os guardas que foi ameaçada de morte e estava sendo trancada dentro de casa pelo marido, para que ela não tivesse contato com outras pessoas. Além disso, ele clonou o celular da vítima, na tentativa de impedir que ela pedisse por socorro.

Com a intenção de fugir, a mulher contratou um veículo de mudança, mas a ação foi descoberta pelo marido dela, que a espancou com uma mangueira de água. Em seu relato, a mulher disse ainda que o autor possui uma arma de fogo na mecânica em que trabalha.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, realizando a prisão do homem e o encaminhando para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado como ameaça, injuria, vias de fato, dano e violência doméstica.

