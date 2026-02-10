Menu
Polícia

Mulher é mantida em cárcere por uma semana sob ameaças e agressões na Capital

Durante ação, polícia encontrou revólver na casa de investigado

10 fevereiro 2026 - 14h22Luiz Vinicius
Arma apreendida na açãoArma apreendida na ação   (Divulgação/PCMS)

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um homem, investigado por manter uma mulher, de 36 anos, em cárcere privado sob ameaças e agressões no Portal Caiobá, em Campo Grande.

A denúncia chegou ao conhecimento da polícia no dia 9 de janeiro e nela, a vítima explicou que era agredida com socos, chutes e puxões de cabelo, além de sofrer ameaças de morte e ter o celular destruído pelo agressor.

Conforme a Polícia Civil, a vítima conseguiu fugir com o auxílio de familiares do próprio autor. No momento da fuga, enquanto ela entrava em um veículo de aplicativo, o investigado teria efetuado dois disparos de arma de fogo para o alto com o intuito de intimidá-la.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente, a autoridade policial representou pela prisão preventiva e pelo mandado de busca e apreensão. Durante a diligência realizada no endereço do investigado, a equipe localizou e apreendeu o armamento utilizado para intimidar a vítima, sendo um revólver calibre .22, e oito munições do mesmo calibre.

Agora, além dos crimes que lhe foram imputados, ele também será investigado pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

