Mulher é morta a facadas em apartamento

Em um apartamento no município de Corumbá, Joyce Gonçalves, de 37 anos foi morta a facadas, o acusado é um homem de 41 anos, identificado como Reginaldo Gomes de Souza, ele confessou o crime após tentar fugir e ser preso. O caso acontecer por volta de meia-noite deste domingo (13).

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e foi informada pelo porteiro, que ouviu gritos vindos do apartamento, que fica no bloco 21, e logo em seguida, viu Reginaldo saindo em uma moto Biz, de cor vermelha, com as roupas sujas de sangue. Ele vestia camisa azul e calça cinza, parecendo ser uniforme de empresa.

Com as características do suspeito, a PM fez buscas e o localizou próximo a um posto de combustíveis, na rua Cyríaco de Toledo. Ao avistar os policiais, ele tentou fugir, mas foi contido e constatado que estava com as roupas sujas de sangue e apresentava cortes nas duas mãos. Reginaldo foi detido e teve a moto apreendida.

Já no apartamento, dois vizinhos arrombaram a porta e encontraram Joyce caída, seminua, ao lado da cama e toda ensanguentada. Uma faca, suja de sangue, estava em cima da cama. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi chamada para prestar socorro, mas constatou que a vítima já estava morta.

Os policiais militares ouviram vizinhos de Joyce, que relataram ter visto um indivíduo chegando ao apartamento minutos antes e nada mais teriam visto. Uma mulher também se apresentou à equipe policial, relatando que esteve na noite de sábado (12) com Joyce e Reginaldo em um bar.

Segundo os PMs, o acusado confessou ter matado a mulher, mas não revelou o motivo. As lesões em suas mãos, possivelmente foram causadas ao golpear a vítima, pois a faca não tinha cabo. Ele também estava com uma lesão no pé esquerdo, causada por uma queda da moto na fuga após ter matado Joyce com vários golpes.

O boletim policial não informa qual a relação do autor com a vítima, mas o caso foi registrado como feminicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também