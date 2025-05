Mulher é presa ao tentar fazer adolescente tocá-la em praça de Dourados

Uma mulher, de 43 anos, foi presa ao tentar fazer um adolescente, de 16 anos, tocá-la na Praça Antônio João, região da rua João Cândido Câmara, localizada em Dourados. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (14).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h. Ao chegar no local, o rapaz detalhou que estava sentado em um dos bancos quando a autora se aproximou e sentou ao seu lado.

Em determinado momento, ela agarrou a mão do menor para fazê-lo tocar suas partes íntimas. Após recusar e conseguir se soltar, a mulher seguiu insistindo e chegou a sentar no colo do rapaz.

Diante da situação, ela acabou sendo presa. Bastante exaltada, a autora foi levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como importunação sexual. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também