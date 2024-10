Mulher é presa após ofender médica e gravar consulta sem autorização em Paranaíba

Uma mulher acabou presa na manhã desta quarta-feira (16), em Paranaíba, após atacar verbalmente e ameaçar uma médica plantonista da Santa Casa da cidade, além de gravar sem autorização a consulta de sua mãe.

Segundo informações do Jornal Tribuna Livre, a médica contou aos policiais que, durante a consulta médica, a filha da paciente aparentava estar gravando o procedimento. Ao questionar a mulher sobre a filmagem sem autorização, a profissional foi alvo de uma série de ofensas, além de ser pega pelos braços pela mulher.

As ofensas só pararam após o segurança do hospital intervir e retirar a acompanhante da sala da médica. No entanto, a mulher voltou até o local e continuou a ofender a profissional e a equipe médica da unidade.

No entanto, na versão da filha da mulher, ela conta que chegou ao hospital com sua mãe passando mal, e que, inicialmente, ela foi colocada em uma cadeira de rodas e levada até o corredor da sala de atendimento.

Em dado momento, a paciente passou mal e foi levada pela filha até o banheiro, com náusea. Segundo a mulher, foi somente após perceberem que sua mãe não estava passando bem que ela foi encaminhada para a sala de atendimento, mas que ela não recebeu atendimento médico.

Ainda segundo a filha, foi somente alguns minutos depois que a médica entrou na sala, a indagando se ela estaria filmando o atendimento e afirmando que não atenderia a paciente caso isso estivesse acontecendo.

Foi neste momento em que ela insiste que a médica atenda sua mãe, chegando a pegar a médica pelos braços e afirmando que ela tinha a obrigação de atender sua mãe. “Vocês são obrigados a atender, vocês são médicos”, disse a mulher.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a mulher até a 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade.

