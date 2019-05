Mulher é presa com super droga em Dourados

Joilson Francelino, com informações do site Dourados News

Jociele Aparecida Lara, 33 anos, moradora na cidade de Londrina no Paraná, foi presa no sábado (11), em Dourados, com quatro quilos de Skank, a super maconha.

A mulher era passageira de um ônibus com itinerário entre Ponta Porã e Três Lagoas, que foi parado durante fiscalização.

A droga e a traficante foram encaminhadas para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde Jociele disse que foi contratado por um homem, através de indicação de um amigo e que ganharia a importância de R$ 1.000, pelo transporte. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

