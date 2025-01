Mulher é presa por deixar bebê de 9 meses com fome e frio em Dourados

Uma mulher, de 29 anos, foi presa por desacato e abandono intelectual ao ser flagrada incomodando clientes em uma pizzaria localizada na Avenida José Roberto Teixeira com o filho, de apenas 9 meses, no colo. Ela estava em visível estado de embriaguez.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada pela atendente do estabelecimento. Ela detalhou que a autora chegou ao local bastante alteada e havia pedido uma caipirinha, porém, por ver o bebê no colo da mulher, ela ficou preocupada.

Enquanto esteve no local, ela sentava nas mesas dos clientes e conversando de modo desconexo, perturbando os frequentadores. Para os militares, a mulher afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas.

O bebê estava usando apenas regatinha e um short, com frio e com fome. Ele então foi agasalhado pelos militares e amparado. Enquanto isso, a autora passou a xingar os policiais após a chegada do Conselho Tutelar.

Diante da situação, ela e a criança foram levados para a delegacia, onde a mulher começou a bater a cabeça contra a parede por diversas vezes. Questionada se havia alguém para cuidar do pequeno, ela chegou a passar um telefone de contato, mas os policiais não tiveram sucesso em falar com o homem.

Por conta disso, o bebê ficou aos cuidados da conselheira tutelar, enquanto sua mãe era presa em flagrante por desacato e abandono intelectual - permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confiado a sua guarda ou vigilância: frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também