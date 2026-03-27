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Mulher é presa por maus-tratos contra filhos pequenos em Maracaju

Ela teria usado uma madeira com prego para bater nos menores

27 março 2026 - 15h24Brenda Assis
Batalhão de Polícia Militar de MaracajuBatalhão de Polícia Militar de Maracaju   ( Crédito: Divulgação / 15º BPM)

Uma mulher de 41 anos é investigada por suspeita de maus-tratos contra cinco filhos menores de idade em Maracaju. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município na quinta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita por uma das filhas da suspeita, que relatou agressões frequentes contra os irmãos que possuem 14, 11, 8, 6 e 2 anos.

Segundo o relato, a mulher faz uso constante de bebida alcoólica, momento em que agride as crianças. A denunciante afirmou que, na madrugada de quarta-feira (25), os irmãos voltaram a ser vítimas de violência.

Ainda conforme o registro, a adolescente de 14 anos apresentava ferimentos após ter sido atingida com um pedaço de madeira com pregos. Diante da situação, a comunicante foi até a casa da mãe, constatou as lesões e levou os pequenos para sua residência.

Na manhã seguinte, antes que a jovem buscasse atendimento médico para a irmã ferida, o Conselho Tutelar foi até o local. Segundo a denunciante, os conselheiros recolheram as crianças e as devolveram à mãe.

A comunicante manifestou preocupação com a segurança dos irmãos e afirmou que eles correm risco ao permanecer com a suspeita.

O caso foi registrado como maus-tratos qualificado, quando praticados contra menores de 14 anos, e será investigado.

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