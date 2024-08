Mulher é resgatada de cárcere privado após ser espancada e esfaqueada pelo namorado em MS

Uma mulher, de 32 anos, foi resgatada após ser esfaqueada e mantida em cárcere privado por cerca de 12 anos, na cidade de Bataguassu.

Conforme as informações do site Cenário MS, a vítima contou que era por volta de 20h de sexta-feira (9) quando teve uma discussão com o companheiro, de 30 anos. Após o bate boca, ela tentou sair do imóvel, passando a ser agredida com empurrões, socos no estômago e nas costas.

Durante a sessão de tortura, a mulher foi cortada várias vezes no braço direito, enquanto se defendia das tentativas de assassinato. Para que a companheira não saísse do imóvel, a casa foi toda trancada e as chave escondidas.

Pela manhã, o agressor pegou uma bolsa e deixou a residência sem informar para onde ia. A dinâmica de como a vítima teria conseguido escapar e pedir por socorro durante o sábado (10), não chegou a ser informada a imprensa.

Diante dos fatos, o Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a mulher e a encaminhando para o hospital da cidade.

O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado e será investigado pelas autoridades.

