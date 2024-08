Mulher é roubada e agredida a pauladas pelo ex-marido no Coophavila

Mulher, de 48 anos, foi agredida com socos e pauladas pelo ex-companheiro, de 39 anos, que ainda roubou o veículo, um Ford Fiesta Hatch, da vítima na noite desta quarta-feira (14), na região do Coophavila, em Campo Grande. A vítima apresentava ferimentos na boca e no nariz.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava próxima da casa onde mora, mas estava recebendo apoio de um vizinho após o fato. Foi naquele local que ela conversou com a Polícia Militar e relatou o que havia acontecido, informando o local onde o suspeito poderia estar.

Ainda conforme o registro, os policiais foram até o local repassado pela mulher e avistaram o veículo estacionado em frente a residência do pai do suspeito. Questionado sobre o paradeiro do filho, o homem relatou que o indivíduo esteve no local, mas deixou o veículo e fugiu novamente.

Os militares realizaram diligências na residência e em locais próximos, contudo, não conseguiram localizar o suspeito. Na delegacia, a mulher pediu medida protetiva contra o ex-companheiro.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como roubo e lesão corporal praticada contra a mulher da condição do sexo feminino.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também