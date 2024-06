Mulher e sobrinho sofrem queimaduras de 3° grau durante incêndio em Rio Brilhante

Uma mulher, de 58 anos, e o sobrinho, de 18 anos, sofreram queimaduras de 3° grau pelo corpo, depois que a casa em que eles moram pegou fogo na madrugada de quarta-feira (19), na rua Laucídio Coelho, localizada no Bairro Vila Nova Esperança, em Rio Brilhante.

Conforme a informações iniciais, eles estavam dormindo quando acordaram com a casa em chamas. Por conta do fogo, os dois tiveram queimadas no rosto e nos braços.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagando o incêndio. A casa ficou completamente destruída.

Para a Polícia Civil, a mulher disse que estava morando no imóvel há apenas 3 dias, pois haviam cedido a casa para que ela morasse com o sobrinho. Questionada sobre possíveis motivos, a vítima disse acreditar que talvez o incêndio tenha sido criminoso, pois a moradora antiga tinha desavenças com algumas pessoas.

A inquilina anterior teria ido embora para a cidade de Maracaju. O caso foi registrado como incêndio na Delegacia de Polícia Civil da cidade, e será investigado.

