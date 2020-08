Mulher é suspeita de matar marido em aldeia

Após discussão com a mulher, Valdemar da Silva, de 50 anos, morreu com uma facada no peito, em Dourados, na noite desse domingo (23).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Aldeia Bororó, e a suspeita, uma mulher de 45 anos, foi presa em flagrante.

Pra despistar, a suspeita tirou a blusa suja de sangue e foi para a casa de um vizinho pedir ajuda, no entanto, foi vista pelo filho de Valdemar, que contou sobre a troca de roupa para a polícia. Os militares encontraram a roupa suja de sangue e a arma usada no crime na casa onde o crime aconteceu.

A mulher foi presa em flagrante e o crime registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Dourados.



