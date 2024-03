Mulher vive madrugada de terror ao ser mantida em cÃ¡rcere no Paulo Coelho Machado

Mulher, de 51 anos, foi resgatada de um cárcere privado na madrugada deste domingo (10), num apartamento em um residencial, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Ela viveu momentos de terror ao ter uma tesoura apontada para seu coração e ser alvo de ameaças de morte do companheiro, de 29 anos, que após momentos de negociação com equipes da polícia, foi preso em flagrante.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e sabia da gravidade dos fatos, pois os relatos foram repassados pela central. Quando chegaram no local, os militares encontraram a porta do apartamento danificada e sem tranca.

Ao verbalizar e ninguém se manifestar, os policiais avançaram e encontraram em um quarto, a filha da vítima e uma criança, que chegaram a ficar assustados com a presença da equipe no imóvel. Ao retiraram elas, os militares ouviram em outro quarto, a vítima pedindo por socorro e o suspeito gritando que estava com uma tesoura apontada para o coração da mulher e que a mataria.

Entendo as circunstâncias, a primeira equipe achou necessário o pedido de apoio e no local estiveram para negociar e intervir na situação, policiais do Batalhão de Choque e do BOPE, pois o suspeito não estava colaborativo e reiterava diversas vezes que mataria a companheira, avançaria nos policiais e se mataria.

Após vários minutos de conversa e negociação, o homem decidiu soltar a tesoura e se entregar na sacada do imóvel.

Porém, ao perceber que a mulher saiu correndo do cômodo para se salvar, o homem retornou para um dos cômodos e atacou um botijão de gás contra a equipe policial e passou a quebrar todos os móveis e objetos que estavam na residência.

Em outro momento, o suspeito se apossou de uma faca e ameaçou investir contra os policiais, quando um dos militares atirou e rapidamente o homem largou a faca e foi imobilizado, sendo preso em flagrante. A mulher precisou de atendimento médico, sendo encaminhada para um hospital particular, pois apresentava escoriações no tórax, pescoço, boca, testa e bochecha.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, resistência, ameaça, dano e lesão corporal na condição do sexo feminino na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

