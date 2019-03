Mulher encontra pedaço de língua com cadeado e aciona polícia

Na madrugada desta terça-feira (5), agentes da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero foram acionados, após, uma mulher encontrar uma caixa com língua de boi presa a um cadeado em frente a sua casa, localizada no bairro San Gerardo em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Segundo ela, na caixa havia o nome do filho mais novo “Mathias”, e o recado poderia ter sido enviado por organização criminosa pelo jovem “falar demais” ou por colaborar com informações à polícia.

A família do endereçado ficou muito assustada com o fato e antes de encontrar a caixa teria ouvido disparos de arma de fogo em frente a casa.

Conforme o site Porã News, a mulher alegou a polícia que o filho não tem problemas com ninguém e que os entregadores da caixa “macabra” teriam se enganado. O caso segue investigado pela Divisão de Homicídios do Paraguai.

