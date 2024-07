Mulher faz barraco e bate em gerente de mercado do Nova Lima após a filha ser demitida

Uma mulher, de 40 anos, foi levada para a delegacia após bater na gerente e em uma funcionária de um supermercado, localizado na Rua Jerônimo de Albuquerque, Bairro Nova Lima, em Campo Grande. A confusão teria acontecido porque a filha da autora foi demitida durante o final da manhã de quarta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem não teria sido efetivada após 60 dias do período de experiência, sendo demitida. Por conta disso, ela ligou para a mãe levar seu uniforme até o local, para que fosse devolvido.

Acontece que a genitora da jovem chegou ao mercado, já completamente alterada. Em tom ríspido, ela estaria questionando os motivos que levaram a menina a ser demitida, pois ela achava ‘sacanagem’ ela ter sido dispensada.

Para a Polícia Militar, a gerente detalhou que esta não era a primeira vez que a mulher ia até o estabelecimento para fazer barraco por conta da filha. Das outras vezes, a confusão aconteceu por conta de fofocas de funcionários.

No entanto, para tentar se defender, a autora das agressões chegou a falar que estava apenas ‘tomada’ pelo sentimento de tentar defender a filha, pois ela achava falta de respeito terem feito a menina ir trabalhar para depois demiti-la. A mulher chegou a falar ainda que não se lembrava de ter agredido as vítimas.

Diante dos fatos, todas as partes foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como vias de fato e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

