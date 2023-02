Mulher foi morta após ser enforcada pelo ex-companheiro em Ivinhema

Saiba Mais Interior Mulher é morta com golpe de canivete por ex-companheiro em Ivinhema

Iva de Souza, de 48 anos, é possivelmente a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi encontrada morta na noite do último sábado (4) e a perícia encontrou sinais de enforcamento e luta corporal em seu corpo, mas o primeiro sendo o principal causador de sua morte, provocada pelo seu ex-companheiro.

O caso aconteceu na cidade de Ivinhema, distante a 289 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil contou com apoio da Polícia Militar para encontrar o suspeito, que estava com marcas de agressões em seus braços.

Inicialmente ele negou os fatos, mas após ser encaminhado para a delegacia, confessou que assassinou a ex-companheira.

Ele tinha marcas de ferimentos e alegou que tinha brigado em um bar. Em seguida, relatou que tinha discutido com Iva, que ela teria partido para cima dele e para se defender golpeou a mulher com um canivete.

A vítima foi encontrada morta e nua dentro de sua residência.

Preliminarmente, o laudo necroscópico da vítima apontou como causa morte esganadura, que é quando se constringe o pescoço da vítima com as mãos, bem como traumatismo craniano, devido à ação de objeto contundente sobre a cabeça da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e ficará à disposição da Justiça.

