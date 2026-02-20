Mulher furta joias em Paranaíba e é presa tentando fugir para Campo Grande

Mulher, que não teve identificação revelada, foi presa durante a quinta-feira, dia 19, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, na região da BR-262, em Água Clara. Ela seria suspeita de furtar joias de uma residência em Paranaíba.

Ela foi detida em um veículo, cujo motorista era trabalhador de aplicativo de transportes, e teria aceitado uma corrida com quatro pessoas, incluindo a suspeita. A ideia era fugir para Campo Grande.

Segundo a PRF, os agentes realizaram revista na suspeita e encontraram duas pulseiras e duas correntes de ouro escondidas dentro de uma meia, que estava oculta em um dos tênis na mochila da mulher.

Inicialmente, a mulher afirmou que as joias eram de sua propriedade. No entanto, após ser informada sobre o registro de boletim de ocorrência referente ao furto, declarou que parte dos objetos pertenceria ao namorado e que os teria recebido como presente.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Água Clara para as providências cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também