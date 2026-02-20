Menu
Menu Busca sexta, 20 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Polícia

Mulher furta joias em Paranaíba e é presa tentando fugir para Campo Grande

Ela chegou a inventar que foi um presente do namorado

20 fevereiro 2026 - 15h11Luiz Vinicius
Joias apreendidas pela polícia com a suspeitaJoias apreendidas pela polícia com a suspeita   (Divulgação/PRF)

Mulher, que não teve identificação revelada, foi presa durante a quinta-feira, dia 19, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, na região da BR-262, em Água Clara. Ela seria suspeita de furtar joias de uma residência em Paranaíba.

Ela foi detida em um veículo, cujo motorista era trabalhador de aplicativo de transportes, e teria aceitado uma corrida com quatro pessoas, incluindo a suspeita. A ideia era fugir para Campo Grande.

Segundo a PRF, os agentes realizaram revista na suspeita e encontraram duas pulseiras e duas correntes de ouro escondidas dentro de uma meia, que estava oculta em um dos tênis na mochila da mulher.

Inicialmente, a mulher afirmou que as joias eram de sua propriedade. No entanto, após ser informada sobre o registro de boletim de ocorrência referente ao furto, declarou que parte dos objetos pertenceria ao namorado e que os teria recebido como presente.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Água Clara para as providências cabíveis. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Os detidos responderão pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes
Polícia
Mais de 700 kg de cocaína é apreendida em ônibus com imigrantes ilegais na Capital
Agressões aconteceram em frente a uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Dupla é presa por espancar homem em tentativa de homicídio em Ribas
Divulgação DRACCO
Polícia
DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima
Cope é considerado grupo de elite da Polícia Penal
Polícia
Policial penal de MS perde 'cargo de chefe' do COPE após ser preso em operação
Hospital da Vida
Polícia
Jovem morre dias após ser espancado em distrito de Nova Andradina
Um dos cachorros resgatados pela polícia
Polícia
Homem é preso por manter cachorros amarrados e desnutridos em Anastácio
Foto: Sejusp
Polícia
Governo do Estado publica editais para formação e promoção de militares
Operação foi deflagrada pela Denar
Polícia
Policial penal usava função e viatura para 'frete seguro' de drogas em MS
Indivíduo foi detido pelo Gemop
Polícia
GCM prende foragido e de quebra apreende moto irregular em Campo Grande

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026