Mulher grávida é agredida pelo namorado bêbado

A jovem Claudilany Guedes Hernoczk, 24 anos, foi espancada pelo namorado, Geovani dos Santos de Souza, na segunda-feira (1°), após dizer que queria tomar um banho com o agressor.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em casa com a mãe, quando o namorado chegou embriagado ao local e sem falar com ninguém foi direto para o banheiro tomar um banho.

Claudilany teria ido atrás do namorado e queria tomar banho com ele. Neste momento, ainda de acordo com o registro policial, a vítima passou a ser agredida.

A grávida contou que Geovani a jogou contra a parede, puxou o seu cabelo e arranhou seu rosto. Após as supostas agressões, o homem teria fugido da casa pulando o muro da residência.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

