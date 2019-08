Acusado de engravidar menina de 12 anos é preso

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Policiais da Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude (Daij), de Corumbá prenderam na tarde desta quarta-feira (14), um homem de 34 anos acusado de estupro de vulnerável, a suspeita é que ele tenha engravidado uma adolescente de 12 anos

De acordo com o delegado, Willian Rodrigues de Oliveira Júnior, nos últimos 20 dias, além do suspeito preso na tarde de ontem, a polícia de Corumbá e cumpriu as prisões de outros dois suspeitos de também terem praticado estupro de vulnerável.

Os suspeitos dos crimes praticados são o vizinho, o padrasto e o pai das vítimas.

Em 20 dias período foram 9 casos de estupro de vulnerável registrados somente na DAIJI, índice considerado alto para este tipo de ocorrência.

