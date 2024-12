Mulher morre após passar dez dias com dores no peito em MS

Uma mulher de 47 anos, que não teve a identidade divulgada, faleceu na manhã deste domingo (15), em Campo Grande, após passar 10 dias com dores no peito na cidade de São Gabriel do Oeste.



Conforme relatado para Polícia Civil pelo namorado da vítima, nos últimos 10 dias a mulher vinha reclamando de dores no peito, e procuraram atendimento somente em farmácia, até que na noite de ontem (14), quando iam dormir a vítima se queixou de fortes dores no peito e nas costas e foram imediatamente para o hospital de São Gabriel do Oeste.



A vítima foi atendida e encaminhada para Santa Casa de Campo Grande já intubada, no entanto, logo ao chegar na unidade de saúde, o namorado informou o falecimento da mulher. A filha dela relatou que a mãe não tinha problemas problemas de saúde anteriormente, apenas pressão alta que era controlada por remédios.



O caso foi registrado como morte natural.

