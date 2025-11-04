Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas

A jovem Leidivanete Aparecida Cordeiro de Lima, de 27 anos, morreu ao passar mal saindo do banheiro da casa onde morava na Rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (3).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas pelo site TL Notícias, as equipes foram acionadas junto com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao chegarem no endereço ela já estava sem sinais vitais.

Para o site, testemunhas detalharam que ela havia saído do banheiro quando caiu ‘do nada’. Por conta disso, a suspeita é que ela tenha sofrido um mal súbito e durante a queda, acabou batendo a cabeça.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

