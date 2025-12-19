Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados

O suspeito acabou sendo preso em flagrante e levado para delegacia local

19 dezembro 2025 - 15h41Brenda Assis
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado Depac de Dourados, onde o caso foi registrado   (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (19) suspeito de agredir e ameaçar a companheira em uma residência no bairro Vila São Braz, em Dourados.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 1h30 após denúncia de violência doméstica envolvendo o uso de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima muito abalada emocionalmente, chorando e relatando que já havia sofrido agressões físicas e psicológicas anteriores.

Segundo o relato da mulher, o suspeito chegou à residência durante a madrugada e iniciou uma discussão após insistir em deitar na cama onde ela estava com o filho, que havia acabado de dormir. Diante do pedido para que ele fosse para outro cômodo, o homem teria passado a desferir socos nas costas e no rosto da vítima, causando lesão no lábio superior.

A vítima também afirmou que foi ameaçada de morte com uma espingarda, caso acionasse a polícia. Conforme a ocorrência, um áudio com a ameaça teria sido enviado ao celular da mulher.

Para escapar das agressões, a vítima conseguiu sair da casa e buscou refúgio na residência de um familiar, onde solicitou ajuda. Com apoio da Força Tática, a Polícia Militar localizou o suspeito em outro endereço. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante as buscas, os policiais tentaram localizar a arma de fogo mencionada na ameaça, mas não conseguiram encontrá-la. A mulher apresentava ferimentos visíveis nos lábios e relatou dores nas costas. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica para ser apurado pelas autoridades.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é ameaçado de morte após fazer relacionamento de amigo terminar em Campo Grande
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Polícia
Mulher vai até a casa do ex e o agride durante briga no Aero Rancho
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Dupla de moto foge e atira contra polícia no Noroeste
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher é ameaçada de morte pelo colega de trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Com Nossa Senhora Aparecida no coração, idoso escapa ileso de acidente grave em Campo Grande
Frederico estava lotado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)
Polícia
Investigador da Polícia Civil suspeito de roubo de carga é afastado do cargo
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete em Ponta Porã
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Briga aconteceu no meio da rua
Polícia
VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande