Mulher pede para marido ficar quieto após filho dormir e é espancada em Dourados

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (19) suspeito de agredir e ameaçar a companheira em uma residência no bairro Vila São Braz, em Dourados.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 1h30 após denúncia de violência doméstica envolvendo o uso de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima muito abalada emocionalmente, chorando e relatando que já havia sofrido agressões físicas e psicológicas anteriores.

Segundo o relato da mulher, o suspeito chegou à residência durante a madrugada e iniciou uma discussão após insistir em deitar na cama onde ela estava com o filho, que havia acabado de dormir. Diante do pedido para que ele fosse para outro cômodo, o homem teria passado a desferir socos nas costas e no rosto da vítima, causando lesão no lábio superior.

A vítima também afirmou que foi ameaçada de morte com uma espingarda, caso acionasse a polícia. Conforme a ocorrência, um áudio com a ameaça teria sido enviado ao celular da mulher.

Para escapar das agressões, a vítima conseguiu sair da casa e buscou refúgio na residência de um familiar, onde solicitou ajuda. Com apoio da Força Tática, a Polícia Militar localizou o suspeito em outro endereço. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Durante as buscas, os policiais tentaram localizar a arma de fogo mencionada na ameaça, mas não conseguiram encontrá-la. A mulher apresentava ferimentos visíveis nos lábios e relatou dores nas costas. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica para ser apurado pelas autoridades.

